ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್, ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತ, ಜಿಬಿಎ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಹೊಡೆತ
ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : August 11, 2026 at 5:36 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್, ಪಿ-ಸ್ಯಾಂಡ್, ಕಲ್ಲುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಜಿಬಿಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೊಸೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕ್ರಷರ್ಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಆನೇಕಲ್, ಸರ್ಜಾಪುರ, ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ವರ್ತೂರು, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 500 ಟ್ರಕ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಈ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾದಪಟ್ಟಣ, ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ, ಆನೇಕಲ್, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕ್ರಷರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 2 ರಂದು ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾದಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಕ್ರಷರ್ಸ್ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಂಡೆ ಕುಸಿತ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 53 ರಿಂದ 54 ಕ್ವಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರೋಧವೂ ಕ್ರಷರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕ್ರಷರ್ಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 2,500 ರಿಂದ 3,000 ಟನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಈಗ ಸುಮಾರು 1,000 ರಿಂದ 1,500 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕಗಳ ಹೊರಗೆ ಟ್ರಕ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸರತಿ ಸಾಲು ಇದೆ.
ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮರಳಿನ ಬೆಲೆ ಟನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹450 ರಿಂದ ₹800, ಪಿ-ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ₹900 ರಿಂದ ₹1,200, ಸೈಜು ಕಲ್ಲಿನ ₹400 ರಿಂದ ₹800 ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚದ ನಂತರ, ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹1,000 ರಿಂದ ₹1,200 ಮತ್ತು ಪಿ-ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ₹1,600 ರಿಂದ ₹1,800 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಟನ್ಗೆ ₹725 ರಿಂದ ₹750 ಬೆಲೆಯ ಡಬಲ್-ವಾಶ್ಡ್ ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ₹900 ರಿಂದ ₹1,000 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟನ್ಗೆ ₹600-₹650 ರಿಂದ ₹750-₹900 ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. 1,000 ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬೆಲೆ ₹23,000 ರಿಂದ ₹26,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ, 6 ಚಕ್ರಗಳ ಬಂಡೆಗಳ ಟ್ರಕ್ ಲೋಡ್ ಈಗ ₹10,500 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ₹8,000 ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ತಲಾ ₹3 ರೂಪಾಯಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಡೀಸೆಲ್ ವೆಚ್ಚ, ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ ಶುಲ್ಕಗಳೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಕ್ರಷರ್ಗಳು ಟನ್ಗೆ ₹120 ರಾಯಧನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊರತೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಬಿಎ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವುದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ವೈಟ್-ಟಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"6 MM ಮತ್ತು 12 MM ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಟನ್ಗೆ ₹250 ರಿಂದ ₹300 ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಡಾಂಬರು ಟನ್ಗೆ ₹45,000 ರಿಂದ ₹85,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಳೆಯ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು 13 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 2,802 ಅಧಿಕೃತ ಕ್ವಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದಾಜು 12 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿನಿರಲ್ ಫಂಡ್, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹198 ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಒಳಹರಿವು ವಾರ್ಷಿಕ ₹8,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹10,000 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: