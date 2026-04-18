ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗು 'ಸೆವೆನ್ ಸೀಸ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್' ಆಗಮನ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗು ‘ಸೆವೆನ್ ಸೀಸ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್’ ಶನಿವಾರ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು.
Published : April 18, 2026 at 8:51 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗು ‘ಸೆವೆನ್ ಸೀಸ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್’ (Seven Seas Mariner) ಶನಿವಾರ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು.
ಬಹಾಮಾಸ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಹಡಗು ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ, ಬಂದರಿನ 4ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿತು. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 607 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ 460 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದರು. ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ ನಂತರ ಈ ಹಡಗು ಗೋವಾದ ಮರ್ಮಗೋವಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ.
ಸುಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (NMPA) ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್ (CISF) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಡಗಿನಿಂದ ಇಳಿದು ನಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾರ್ಕಳ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಪಿಲಿಕುಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸವಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗುಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿರೆನಾ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಸೀಸನ್ನ ಮೂರನೇ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ (NMPA) ಎಂ.ಎಸ್. ಸಿರೆನಾ (M S Sirena) ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಧ್ವಜದಡಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಲೈನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಕೊಲಂಬೊ-ಕೊಚ್ಚಿ-ಮಂಗಳೂರು-ಗೋವಾ-ಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹಡಗು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 619 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 390 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.
ಕ್ರೂಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಗಮ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು.
