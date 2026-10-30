ಕೇರಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ₹17 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನದ ಆಮಿಷ: ₹7.22 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು
ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಹಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 10:18 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟದ ಜಾಹೀರಾತು ನಂಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ 53 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ₹7,22,804 ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ದೂರುದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಾಂಕ 25-09-2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಗಮನಿಸಿ, ಲಾಟರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದಿನಾಂಕ 27-09-2026 ರಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7797769038ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ (QR Scanner) ದೂರುದಾರರು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ₹200 ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹7.22 ಲಕ್ಷ ಲೂಟಿ: ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ₹12,00,000 ಹಾಗೂ ₹5,00,000 (ಒಟ್ಟು ₹17 ಲಕ್ಷ) ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (ತೆರಿಗೆ) ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ, ದಿನಾಂಕ 27-09-2026 ರಿಂದ 27-10-2026 ರವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹7,22,804 ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು: ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಶಯಗೊಂಡ ದೂರುದಾರರು, ತಾನು ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಲಾಟರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನಾಗಲೀ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಲಾಟರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಹಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.