ಈ ವರ್ಷದ ಏಕೈಕ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ, ಬರೀಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ: ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಭಟ್

ಇಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಏಕೈಕ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಹೊಸ ಅಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಿರಣಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಭಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 3, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
ಉಡುಪಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಏಕೈಕ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರವಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಎಪಿ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಹಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.20ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, 4.34ಕ್ಕೆ ಖಗ್ರಾಸ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5.32ಕ್ಕೆ ಖಗ್ರಾಸ ಹಂತ ಮುಗಿದು, 6.47ಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೋದಯವು ಸಂಜೆ 6.38ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, 6.38ರಿಂದ 6.47ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಭಟ್ (ETV Bharat)

ಭಾರತದವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 8 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ತೀರ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.15 ಗೋಚರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಗ್ರಾಸ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ, ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬರಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ದಿಗಂತದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಚಂದ್ರನ ಗಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಯ ಬೇಡ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ವಿದ್ಯಮಾನ: ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಕು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೆರಳಿನ ಆಟ ಮಾತ್ರ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 3.84 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಡಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಗೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಹೊಸ ಅಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಿರಣಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು–ನೆರಳಿನ ಆಟವೆಂದು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಬಹುದೆಂದು ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

