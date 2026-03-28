ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ: ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ
ಒಂದೆಡೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Published : March 28, 2026 at 1:34 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿರುವುದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಹಡಗುಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲ ಸಿಎನ್ಜಿ ವಿತರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಇದ್ದ ದರ ಇದೀಗ ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜಗಳವಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಂತೂ ಇದರ ಗೊಡವೆಯೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸ್ಕಾಂ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಯುದ್ಧ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದೀಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜ್ಜಂಪೀರ್ ಖಾದ್ರಿ.
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಜನರು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜ್ಜಂಪೀರ್ ಖಾದ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಜನರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಖಾದ್ರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾದ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 182.03 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
2026 ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ 188 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ 60 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಂಪೀರ್ ಖಾದ್ರಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಲೆಗಳು ಸಹ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡದಾರುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 200 ಯುನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸದ್ಯ 200 ಯುನಿಟ್ ಬಳಸುವವರೆಗೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾದರ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿವೆ ಎಂದು ಅಜ್ಜಂಪೀರ್ ಖಾದ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಲೆಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ: ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಲೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಮ್ ಆಪ್ಲಾಯನ್ಸಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಲೆಗಳ ಖರೀದಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿರುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಾವು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ನಾವು ವಿವಿಧ ದರಗಳ ಅನ್ವಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇರೆ ದರ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್, ಸೌರವಿದ್ಯುತ್, ವಿಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಕರಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಹೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲಾ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಯುನಿಟ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್.
