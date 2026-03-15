ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಣೆ, ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ- ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ: ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 15, 2026 at 10:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಣೆ, ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಗೃಹ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದನ್ವಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೇ.20 ವಿತರಣಾ, ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 11,41,657 ರಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ 20,941 ರಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾ.12ರಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ 3,52,921, ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ 5,058, ಮಾ.13ರಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ 3,86,363, ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ 6,371, ಮಾ.14ರಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ 4,02,373, ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ 9,512 ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ 11,41,657 ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ 20,941 ಈವರೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು/ಸಾಗಾಣಿಕೆ/ ರಿಫಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ Essential Commodities Act, 1955 Section 3, 6A &7 and Petroleum Products (Maintainance of Production, Storage and Supply) Order, 1999 and LPG Control Order 2000 Clause 3, 4, 5 & 13ರಡಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
514 ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಶ: ಮಾರ್ಚ್ 14ರ ವರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (3), ಯಾದಗಿರಿ (46), ದಾವಣಗೆರೆ (13), ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (209), ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (221), ಕೋಲಾರ (1), ರಾಯಚೂರು (4), ಬೆಳಗಾವಿ (12), ಧಾರವಾಡ (2) ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (3) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟು 5 ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಣ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಜಾಲ, ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಂಡರ್ಸನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲಾ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲು ನಿಲ್ಯಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವು ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
