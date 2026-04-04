ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಕೊರತೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ ಮುಂದೆ ಕಿಮೀಗಟ್ಟಲೆ ಆಟೋಗಳ ಕ್ಯೂ

ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಟೋಗಳ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

LPG gas shortage in Raichur: Auto queue for kilometers in front of petrol bunk
ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಕೊರತೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ ಮುಂದೆ ಕಿ.ಮೀ.ಗಟ್ಟಲೆ ಆಟೋ ಕ್ಯೂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 12:00 PM IST

2 Min Read
ರಾಯಚೂರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ದೊರೆಯದೆ ಆಟೋಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಆಟೋಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಆಟೋಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಕೊರತೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ ಮುಂದೆ ಕಿ.ಮೀ.ಗಟ್ಟಲೆ ಆಟೋ ಕ್ಯೂ (ETV Bharat)

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೇ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನದ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಆಟೋಗಳ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಎಸ್‌ಎನ್‌ಟಿ ಬಳಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್‌ ಬಳಿ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಆಟೋಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಸಾರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಬಾಣಂತಿ ಪರದಾಟ: ಇಸ್ರೇಲ್ - ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಟೋಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಆಟೋಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಟೋವನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

'ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಆಟೋದವರು ದೂರದಿಂದ ಆಟೋ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಆಟೋ ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಬಾಣಂತಿಯ ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಬಾಣಂತಿ ಕುಟುಂಬ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

