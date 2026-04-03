ETV Bharat / state

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ದರ ಸಮದೂಗಿಸಿ: ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಆಟೋಗಳ ಮೇಲೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

MYSURU ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಕೊರತೆ LPG GAS SHORTAGE WAR
ಗ್ಯಾಸ್​​ ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮುಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್​ಗಾಗಿ ಆಟೋಗಳ ಕ್ಯೂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 3, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​​​​​ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಟೋಗಳು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ಗಾಗಿ ಸರಥಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್​​ ಸ್ಟೇಷನ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ಮೈಸೂರು ನಗರದ ನಜರಾಬಾದ್​, ವಿಜಯನಗರ, ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬಂಕ್​ಗಳಿರುವ ಕಡೆ ಆಟೋ ಕ್ಯೂಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಸ್​ ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್​​ ಬೋರ್ಡ್​​ ಕಂಡುಬಂತು. ಗ್ಯಾಸ್​​​​​​ ಇಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ಆಟೋಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ಗಳ ಬೆಲೆ 83 ರೂಪಾಯಿನಿಂದ 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​​​​​ ಕೊರತೆ: ಚಾಲಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ETV Bharat)

ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು : ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಬಂಕ್​ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಂಕ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್​ ಬೋರ್ಡ್​ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಇಲ್ಲದೇ ಆಟೋ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್​ ತುಂಬಿಸಲು ದಿನವಿಡಿ ಬಂಕ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಟೋ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ LPG ಗ್ಯಾಸ್​ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ತಕ್ಷಣ ಸರಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮನವಿ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ!: ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ದರ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬಂಕ್​ ಎದುರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್​ಗಾಗಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಗಂಟೆ ಈಗ 12 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಓಡಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಓಲಾ, ಊಬರ್​ಗಳಿವೆ. ಹಳೇ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಜನ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಗ್ಯಾಸ್​ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ದರ ಈಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ದ ದರ ಸಂಜೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಬಡವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್​ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್​ ದರವನ್ನು ಸಮದೂಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಗ್ಯಾಸ್​ಗೆ 85-90ರೂ. ಇದೆ. ನನ್ನ ಆಟೋ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್​ಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಓಡುತ್ತದೆ. ಈಗ 90 ರೂಪಾಯಿದು ಗ್ಯಾಸ್​ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋದರೆ 150 ರೂ. ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್​ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಖಾಲಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್​ ಖಾಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ 90 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್​ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ 5-10 ಲಕ್ಷದ ಕಾರುಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ತೆಗದುಕೊಳ್ಳದೇ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೋರ್ವ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದನು.

ಗ್ಯಾಸ್​ ಬಂಕ್​ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದರೆ ನಾವೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್​ಗೆ 83 ರಿಂದ 90 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಂಕ್​ನ ಮಾಲೀಕ ರಮೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಮೈಸೂರು ಒಂದರ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.