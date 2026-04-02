ಹಾವೇರಿ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಎಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ

ನೀವು ಆನಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಬೇಡ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಕೆಲ ದಿನ ಕಾಯಿರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರು.

Police security for LPG gas agency office
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಎಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ (ETV Bharat)
Published : April 2, 2026 at 9:56 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಹೆಚ್​ಪಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆಯಂತೂ ಜನರ ದಂಡೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾದ ಎಜೆನ್ಸಿಯವರು ಬುಧವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದರು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪೊಲೀಸರು ಹಾವೇರಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೆಚ್​ಪಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರು.

ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಅವರನ್ನು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಂಟೆ ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲ ದಿನ ಕಾಯಿರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಎಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಓರ್ವ ಎಎಸ್ಐ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಡ್ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್, ಓರ್ವ ಪೇದೆ ಎಜೆನ್ಸಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಎಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಗ್ರಹವಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆನಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹನೀಫ್, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಂದವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Police security for LPG gas agency office
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಎಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ (ETV Bharat)

ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 10 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾತ್ರ 600 ರಿಂದ 1000 ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆನ್​ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರ ದಂಡು ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಜೆನ್ಸಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬರ್​ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

