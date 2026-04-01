ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆಗಳ ಮೊರೆಹೋದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು: ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂತಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ

ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ ಬಯೋಮಾಸ್​ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಒಲೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

biomass stove
ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 11:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಗಡಿನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ‌ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗುವ ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೋಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1600 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.‌ ಸದ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು 600 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 30 ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಒಲೆಗಳನ್ನು, ಸದ್ಯ 180ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಟಾಟಾ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೆಹಲಿ(TERI), ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಸಮೀರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಣಬರಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ "ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್" ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೀರ್ ಕಣಬರಗಿ ಅವರು 9ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚೂಲಾ ಎಂಬ ಒಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು‌. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. 4 ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು 2 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಒಲೆಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಉರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 100 ರೂ. ಗ್ಯಾಸ್ ಖರ್ಚಾದರೆ ಇದರ ಖರ್ಚು ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಂಧನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಒಲೆ, 20 ಸಾವಿರ ಅಡುಗೆ ಒಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಮೀರ್​ ಕಣಬರಗಿ.

Entrepreneur with biomass stove
ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆ ಜೊತೆ ಉದ್ಯಮಿ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ‌. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಬಯೋ‌ಮಾಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಫೈರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಫೈರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸಿಫೈರ್ ಅಳವಡಿಸಲು 10 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿವೆ. ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಯೋಮಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ‌ ಸುತ್ತಲಿರುವ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಬಳಸಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವರು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಬಳಸುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದೇ ಮೂಲವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ರೂಮ್ ಹೀಟರ್​ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಡಿಆರ್​ಡಿಒ)ಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವು -20 ದಿಂದ +10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀರ್​ ಕಣಬರಗಿ ಹೇಳಿದರು.

Entrepreneur with biomass stove
ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆ ಜೊತೆ ಉದ್ಯಮಿ (ETV Bharat)

ಶ್ರೀ‌ ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಲೀಕ ದಯಾನಂದ ಅಪ್ಪಯ್ಯನವರಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 4 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆ ಬಳಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ 600 ರೂ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಲೆ ಹೊಗೆರಹಿತ ಆಗಿದ್ದು, ರುಚಿಕರ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗುವುದು. ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸುಸಂದರ್ಭ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ‌ ಬಳಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

Entrepreneur with biomass stove
ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆ ಜೊತೆ ಉದ್ಯಮಿ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ ಪೈ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ 2006ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ನಾವು ಇದೇ ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್​ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಬಳಕೆ ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಒಲೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೀಮ್​ನಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಹಬೆಯಿಂದ ನೀರು ಕಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ನೀರನ್ನೂ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

BELAGAVI
ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆ
LPG GAS CYLINDER SHORTAGE
ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆ
BIOMASS STOVES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.