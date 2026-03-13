ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು: LPG ಅಭಾವದ ಮಧ್ಯೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕಳ್ಳತನ

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

BENGALURU LPG CYLINDER THEFT ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಅಭಾವ LPG CRISIS
ಡೆಲಿವರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕಳ್ಳತನ (ETV Bharat)
March 13, 2026

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾಜಾಜಿನಗರದ ರಾಮ್ ಏಜೆನ್ಸಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಂಪುರದ ಬಳಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಲುಪಿಸಲು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ತುಂಬಿದ್ದ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕದ್ದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ.

ಡೆಲಿವರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕಳ್ಳತನ (ETV Bharat)

"ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಲು ಹೋದ ಕೇವಲ 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಖದೀಮರು ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊತ್ತು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

​ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ಕೆಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಈಗಾಗಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹಲವೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಕಿಂಗ್​ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು: ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್​ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕಾಳಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ 25 ದಿನಗಳ ಇಂಟರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ 25 ದಿನದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

