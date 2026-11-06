ದೀಪಾವಳಿಯ ಚೆಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಇಳುವರಿ ಜೊತೆಗೆ ದರವೂ ಕುಸಿತ: ಬೆಳೆಗಾರ ಕಂಗಾಲು
Marigold Flower Growers In Distress: ಈ ಸಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
Published : November 6, 2026 at 6:50 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಗೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗಾಗಿಯೇ ರೈತರು ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಲವೆಡೆೆ ಈ ಹೂವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಬರದಿಂದ ಇಳುವರಿಯೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಗದೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ರೈತರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕರೆ, ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬೆಳೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಸಿ ತರಿಸಬೇಕು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು, ಕೂಲಿಕಾರರು, ಸಸಿಗೆ ಮರದ ಗೂಟಗಳು, ವೈರ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಖರ್ಚುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂವು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಾವು ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಸಹ ಕೈಗೆ ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂವಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 20ರಿಂದ 30 ರೂ. ದರವಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದರ ಕುಸಿತವು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವು ಹಾಗೂ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಬರದಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರ ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಸಲ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರೈತರು ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ದಸರಾಗೆ ಅರ್ಧ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಷ್ಟೆೇ ಹೂವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೂವು ಬೆಳೆಯಲು ಸಸಿ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಇತರೆ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ 50-60 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಕಿದ್ದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಹೂವುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೂವು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ: ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೂವು ಬೆಳೆಯಲು ಬೀಜ, ಸಸಿ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೂಲಿಯಾಳು, ಔಷಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದರವಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೂವು ಬೆಳೆದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು 10ರಿಂದ 20 ರೂ.ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ಮಳೆಯೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಹೂವಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೂವಿಗೆ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಮಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ದರ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂಡಿಯವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, 100 ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಪೆಚ್ಚು (ವೇಸ್ಟೇಜ್) ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಾಗಬೇಕು: "ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಇಳುವರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇರುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಹೂವು ಕೆ.ಜಿಗೆ 10 ರೂ. ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಸರಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ದರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ರೈತರು ಹೂವು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಯಡವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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