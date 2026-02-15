ETV Bharat / state

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಘು ವಿಮಾನ ಬಳಸಿ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ ಸರ್ವೇ: ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಘು ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 15, 2026 at 7:37 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಹಾಗೂ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಘು ವಿಮಾನವೊಂದು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಈ ವಿಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: "ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಲಘು ವಿಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಭೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏರೋ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೆಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಮೆಕ್ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಭೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಒಜಿಪಿ) ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸರ್ವೇಗಾಗಿ ಸೆಸ್ನಾ ಕಾರವಾನ್ 208 ಬಿ ವಿಮಾನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ದಯಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ (ಒಜಿಪಿ) ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಮಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವೆಟ್ ಲೀಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ದಯಾಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ವಿರೋಧ: ಈ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪತ್ತೆಯ ಸರ್ವೇಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಭದ್ರಾ ವೈಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಜಿಂಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬಾರದು" ಎಂದು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ನಿವಾಸಿ ಸತೀಶ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಜಾಗ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗವಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಯಾಗಲಿದೆ. ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ ಸರ್ವೇ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿ. ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಭೂಕಂಪನ ಆಗುವ ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸುವ ಸರ್ವೇಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಲಿ. ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ ಸರ್ವೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧವಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದ ರೀತಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕುದುರೆಮುಖ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧವಿದೆ" ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಖನಿಜಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಂಡು ಬಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾವತಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಸದ್ಯ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ, ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಯೋಜನೆ, ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

