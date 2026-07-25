ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಡುಗ-ಗೋವಾ ಹುಡುಗಿಯ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಪ್ರೇಮ! ಮದುವೆಗೆ ಯುವತಿ ಪೋಷಕರ ಅಡ್ಡಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಮೊರೆ ಹೋದ ಜೋಡಿ
ನಮ್ಮದು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸಮಾಜ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಜೋಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : July 25, 2026 at 4:42 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಹುಡುಗ ಕರ್ನಾಟಕದವ. ಹುಡುಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗೋವಾದವರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈಗ 5 ವರ್ಷ. ಆದರೆ, ಯುವತಿ ಮನೆಯವರೇ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ತಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಜೋಡಿಯು ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಈಶಾ ಶೇಟಕರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಜೋಡಿ. ರೋಹನ್ ಮೂಲತಃ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲಧಾಳ ಗ್ರಾಮದವ. ಈಶಾ ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಯವರು.
''ಪಣಜಿಯ ಸೇಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧವಿತ್ತು. 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹನ್ ಭೇಟಿ ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆ. ರೋಹನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ತಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಈಶಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೋಹನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತಾ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗೋವಾದ ಪಣಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಮೂರು ವರ್ಷ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು, ಮರೆಯುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಯುವತಿ ಈಶಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಇಷ್ಟಾದರೂ ಈಶಾ ನನ್ನ ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಳು. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಈಶಾ ಪೋಷಕರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪಣಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ರೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
''ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ವಿಳಾಸ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈಶಾಳನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡದ ಈಶಾ ಪೋಷಕರು, ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರ ಸಮೇತ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಮೇಜರ್ ಇದ್ದು, 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಂದು'' ಈಶಾ-ರೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ ಈಶಾ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಇದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಈಶಾ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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