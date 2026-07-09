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ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಪ್ರಿಯಕರ: ಅದೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ

ಇಬ್ಬರನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯುವತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 8:38 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಹ ಚಾಕು ಇರಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ನಂದಿನಿದಾಸ್ (18) ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಯುವತಿ. ಬಂದೆ ನವಾಜ್ (18) ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನ ಚಾಕು ಇರಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯುವತಿ ತಂದೆ ಯಾದವ್ ದಾಸ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ: ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವತಿಯು ಕುಟುಂಬ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಲಿಗುರಿ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರದ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಯುವತಿ ತಂದೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವತಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯ ಅರಿತ ಆರೋಪಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದ. ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮನೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರನನ್ನ ರೂಮ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದ. ಯುವತಿಯನ್ನ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಬೇರೆಯವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಡ ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದ. ಮನೆಯವರು ನೋಡಿದ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವುದಾಗಿ ಯುವತಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದ ಯುವತಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನೆರೆಹೊರೆಮನೆಯವರು ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆತಂಕಕ್ಕೆಗೊಳಗಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಚಾಕುವಿಂದ ಯುವತಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ತೊಡೆ ಹಾಗೂ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಏಳೆಂಟು ಬಾರಿ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ತಾನು ಸಹ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲ ಸಮಯ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯುವತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

STABBING HIMSELF
ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯುವಕ ಯತ್ನ
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