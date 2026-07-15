ಲಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಪಯಣ: ಇದು ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕನ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಕ!
ಲಾರಿ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ನಗರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್
Published : July 15, 2026 at 8:38 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕ. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಸುತ್ತುವ ಇವರು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಖಾಕಿ ಧಿರಿಸು ತೊಟ್ಟು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೀಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ. ಅಂತಾ. ಮೂಲತಃ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು.
ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರ ಬಳಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೈಚೀಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ದೇಶಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು- ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ತುಪ್ಪದ ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಸೋರೆ, ಸೌತೆ, ಕತ್ತಿ ಅವರೆ, ಕಾಡು ಅವರೆ, ಬಳ್ಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೀಜಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಊರಿನ ಹಿತ್ತಲು ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬೀಜ, ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು, ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ. ಪತ್ನಿ ಎಸ್.ಆರ್. ನೇತ್ರಾವತಿ ಗೃಹಿಣಿ, ಪುತ್ರಿ ಚೈತ್ರಶ್ರೀ ಎಂ. 9ನೇ ತರಗತಿ, ಪುತ್ರ ಲೇಖನ ಎಂ. 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲಾರಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಸರಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ನಗರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀಜ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕತ್ತಿ ಅವರೆ ಬೀಜ, ಬಿಹಾರದ ಸೋರೆ ಬೀಜವನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 20 ತರಹದ ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋದರೂ ಆ ಕೈಚೀಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯವಾದ ರೈತರಿಂದ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ಬೀಜ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಮೇತ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೀಜಗಳು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಊರು, ಪೇಟೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೋಡ್, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಿಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳು ಇವೆಯಾ? ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳಿವೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನನಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾತು ಶುರುವಾಗಿ, ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬೀಜಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಸರಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರನ್ನು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನ ಬೀಜಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಉಪನ್ಯಾಸವೇ ಪ್ರೇರಣೆ: ''ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ದಿವಂಗತ ಎಲ್. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಾನು ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ವೈದ್ಯರು ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಷಪೂರಿತ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳತ್ತ ಹೊರಳಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ನನ್ನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಬಿಹಾರದ ದಪ್ಪ ಸೋರೆಕಾಯಿ, 3 ದೇಶಿ ಕುಂಬಳಿಕಾಯಿ, ಕೆಂಪುಕಾಡು ಅವರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕತ್ತಿ ಅವರೆ, 2 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕತ್ತಿ ಅವರೆ, ಬಿಹಾರದ ಸೌತೆಬೀಜ, ತುಪ್ಪದ ಹೀರೆಕಾಯಿ(ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ), ಹಾಸನದ ದಪ್ಪ ಔಡಲಕಾಯಿ ಸೇರಿ 20 ಬಗೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇತರರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ, ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ ವಿವರಿಸಿದರು.
''ತಮಿಳುನಾಡು, ಬಿಹಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಸನ, ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಬೀಜ ಪಡೆದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಬೀಜ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಲು 'ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಹೆಸರಿನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ'' ಅಂತಾ ಮಂಜುನಾಥ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ: ''ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ.
ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ: ''ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಅವರು ಕುಂಬಳ, ಅವರೆ, ಬಳ್ಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿ 9 ತರಹದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿವೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಸೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ'' ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯ ಎಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದರು.
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