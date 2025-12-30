ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ : ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸತತ ಆರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸತತ ಆರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಳಸಿದಳವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀ (ETV Bharat)
December 30, 2025

ದಾವಣಗೆರೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಐವರು ಅರ್ಚಕರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ತುಳಸಿದಳವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)

ಕೂಡ್ಲಿ ಪೀಠದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು‌ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಸುಕಿನಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ‌ ಜೊತೆಗೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ, ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ, ಎಳನೀರು ಅಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಥಳ 1300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿದ್ದ ತಾಣ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪವಾಡದಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)

ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.

ಕತ್ತಲಗೆರೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಬುವರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆಯೇ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ‌ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಹರಕೆಗೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಮೂರು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ ಫಲ, ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಮಾನಸಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಸಮುದ್ರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಕತ್ತಲಗೆರೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತುಳಸಿ ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತುಳಸಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸತತ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆರೇಳು ಅರ್ಚಕರು ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆಂಧ್ರ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅರ್ಚಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತುಳಸಿ (ETV Bharat)

'ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ. ಇಂದು ಭಗವಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ದಿವಸ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಭಗವಂತ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಈಡೇರಲಿದೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಕೆಳ ಮಟ್ಟದ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರಿಸುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ್ಲಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ‌ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೂಡ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

