ಎಂಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 42 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 5, 2026 at 9:23 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಆರೋಪದಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಂಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 42 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಂತಿದೆ;
ಶಶಿಧರ ಆರ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ):
5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 4 ನಿವೇಶನಗಳು, 2 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 2 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 3,43,86,000/-.
ಡಾ. ಹೆಚ್. ಸಿ. ಇಂದ್ರೇಶ್ (ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಬ್ಬಾಳ):
10 ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು 2 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 1,88,04,600/-.
ವಸಂತ್ ವಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ್ (ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ-ಶಿಪ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ):
10 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 4 ನಿವೇಶನಗಳು, 7 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 22 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 4,41,00,212/-.
ಸತೀಶ್ ಎಸ್ (ಎ.ಇ.ಇ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ):
3 ನಿವೇಶನಗಳು, 2 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 6 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 3,01,58,976/-.
ಎಂ. ಕೆ. ಸುರಕೋಡ್ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ): 6 ನಿವೇಶನಗಳು, 1 ಮನೆ ಮತ್ತು 29 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 1,82,33,566/-.
ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಖಲೀಲ್ (ಎ.ಇ.ಇ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು): 5 ನಿವೇಶನಗಳು, 7 ಮನೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 6,89,44,806/-
ಪ್ರಕಾಶ್ ಈರಪ್ಪ ಗೋಡ್ಬಲೆ (ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ವಿಜಯಪುರ): 2 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 1 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 4,60,97,500/-.
ವೀರೇಶ್ ರುದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ (ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಯಾದಗಿರಿ): 5 ನಿವೇಶನಗಳು, 2 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 8 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 1,54,53,192/- ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.