10 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ: 35.31 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ

10 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಟ್ಟು 35.31 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 9:43 AM IST

4 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆರೋಪದಡಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 10 ಮಂದಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇರಿದ 47 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ವೇಳೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಬೀದರ್, ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಕೊಡಗು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 10 ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ - ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 35.31 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ಧಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ:

  • ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಶಾಖಾಧೀಕ್ಷಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಒ ಕಚೇರಿ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು. (ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 4.26 ಕೋಟಿ ರೂ.) - 7 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ. 7 ನಿವೇಶನಗಳು, 4 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, 5 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, 22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, 32 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಾಹನಗಳು, 16 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಇತರ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು.
  • ರಾಮಸ್ವಾಮಿ. ಸಿ, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ, ಹೂಟ್ಗಳ್ಳಿ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ, ಮೈಸೂರು. (ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 2.77 ಕೋಟಿ ರೂ.) - 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ. 3 ನಿವೇಶನಗಳು, 2 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, 7 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, 1,15,660 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, 86.26 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, 14.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಾಹನಗಳು, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು.
  • ಪ್ರಭು ಜೆ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ. (ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 2.49 ಕೋಟಿ ರೂ.) - 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ. 5 ನಿವೇಶನಗಳು, 3 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, 3 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, 7.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, 85.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನಗಳು, 40.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇತರ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು.
  • ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ. ಸಿ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ, ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಂಡ್ಯ. (ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 4.37 ಕೋಟಿ ರೂ.) - 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ. 8 ನಿವೇಶನಗಳು, 2 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, 12 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, 72.28 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಇತರ ಆಸ್ತಿ, 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, 33 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನಗಳು, 29.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು.
  • ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್, ಮುಖ್ಯ ಅಂಭಿಯಂತರ, ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ-1, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ, ಶಹಪೂರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. (ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 4.7 ಕೋಟಿ ರೂ.) - 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ. 4 ನಿವೇಶನಗಳು, 1 ವಾಸದ ಮನೆ, 24 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, 62 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಠೇವಣಿ, 50.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 42.48 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನಗಳು, 8.83 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು.
  • ಶೇಖಪ್ಪ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿಕಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ, ಡಿಯುಡಿಸಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. (ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 5.36 ಕೋಟಿ ರೂ. ) - 6 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ. 14 ನಿವೇಶನಗಳು, 3 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, 10.44 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, 25.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನಗಳು, 1.18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು.
  • ಸುಭಾಷ್‌ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರವ್ವ ನಾಟೀಕರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಫೆಸರ್, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ. (ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 3.11 ಕೋಟಿ ರೂ.) - 6 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ, 5 ನಿವೇಶನಗಳು, 2 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, 18 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, 1.12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, 6.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 37 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನಗಳು, 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು.
  • ಸತೀಶ್ ರಾಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಹಿರಿಯ ಪಶು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಲಿಗೋಳ್, ಗದಗ (ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 2.9 ಕೋಟಿ ರೂ.) - 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ. 2 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, 4 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, 17.16 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, 74.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನಗಳು, 36.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಠೇವಣಿ, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌.
  • ಡಿ.ಎಂ.ಗಿರೀಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ. (ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 4.26 ಕೋಟಿ ರೂ.) - 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ. 4 ನಿವೇಶನಗಳು, 1 ವಾಸದ ಮನೆ, 5.53 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, 1,81,92,690 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, 9,08,000 ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನಗಳು, 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು.
  • ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ. ಸಿ. ಎನ್, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ, ಸಿಮ್ಸ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. (ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 2.49 ಕೋಟಿ ರೂ.) - 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ. 3 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, 3 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, 23.29 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, 23.4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಾಹನಗಳು, 27.47 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು.

