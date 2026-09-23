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ರಾಜ್ಯದ 8 ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ, ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ: ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹29.61 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ

ಲೋಕಾ ದಾಳಿ ವೇಳೆ 17.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 11.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 29.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

BENGALURU ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಆಸ್ತಿ ACCUMULATION OF ILLEGAL ASSETS
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 7:39 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮಂಡ್ಯ, ಕೊಡಗು, ಧಾರವಾಡ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

​ಆರೋಪಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 33 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ರೇಡ್ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 17.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 11.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 29.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

  • ಮಂಡ್ಯದ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಶಿವರಾಜು ಎಂ. ಅವರ 2 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, 5 ನಿವೇಶನ, 2 ಮನೆ, 2 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ, ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಹಾಗೂ ಜಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಬಿಎ ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, 4 ಮನೆಗಳು, 2 ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗೂ 9 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
  • ಕಲಬುರಗಿಯ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಾಬಲಾಡ್ ಅವರ 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ 5 ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ 2 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
  • ಕೊಡಗಿನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಧಾರವಾಡ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈಂದೂರು ಅವರ 6 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ, ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ನಗದು-ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
  • ​ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಎಫ್‌ಡಿಎ ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ ಜಿ. ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಸದ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ 3 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಬೀದರ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಶೆರಿಕರ್ ಅವರ 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 14 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, 3 ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ 6 ನಿವೇಶನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
  • ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 2.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, 2.50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

​ಸದ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು, ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ
ACCUMULATION OF ILLEGAL ASSETS
LOKAYUKTA RAID

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