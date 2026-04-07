8 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ: ₹36.92 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು ಪತ್ತೆ

ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಹಾಗು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

Published : April 7, 2026 at 9:56 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆರೋಪದಡಿ 8 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು(ಮಂಗಳವಾರ) ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸ, ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 35 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 36.92 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ಸಂಬಂಧ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪತ್ತೆಯಾದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ:

  • ಜಿ.ಕೆ.ರೇವಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಶೋಧ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?: 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ, 4.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ

  • ಅಜಯ್‌ಸಿಂಗ್ ಭಪುಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.

7 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ, 3.78 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ.

  • ಬಾಬು.ಬಿ.ಎನ್, ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು.

6 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ, 3.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ.

  • ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಎಚ್.ಜಿ: ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

2 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ, 8.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ.

  • ಶೋಭಾ ಕೆ.ಆರ್.: ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

6 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ, 3.88 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ.

  • ಶಿವಣ್ಣ: ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ.

5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ, 1.93 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ.

  • ಸುರೇಶ್. ಕೆ. ಎಲ್: ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು (ನಿವೃತ್ತ), ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್

2 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ, 3.42 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ.

  • ಐ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ-1, ಹಾರಂಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹಾರಂಗಿ, ಪ್ರಭಾರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್‌ವಸತಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ, ಕುಶಾಲನಗರ.

4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ, ₹2.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ.

