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ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಇಇ ಮನೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದ ದಾಳಿ

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BALLARI RAID ON AEE HOUSE ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಎಇಇ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾ ದಾಳಿ LOKAYUKTA RAID
ಎಇಇ ಮನೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 10:41 AM IST

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ಬಳ್ಳಾರಿ: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪದ ಆರ್​ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಎಇಇ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹನುಮಾನ್ ನಗರದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಡುತಿನಿ ಪಟ್ಟದ ನಿವಾಸ ಸೇರಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಏಕಾಕಾಲಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

BALLARI
RAID ON AEE HOUSE
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ
ಎಇಇ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾ ದಾಳಿ
LOKAYUKTA RAID

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