ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ: ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1.70 ಕೋಟಿ ನಗದು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತು ಜಪ್ತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 12, 2026 at 7:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ನಾಲ್ವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಜನಾರ್ದನ, ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ (ಸಿವಿಲ್) ಅರ್ಜುನ್, ಧಾರವಾಡದ ಭೂ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಜನಾರ್ದನ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಜಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ 3.20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 2.57 ಕೋಟಿ ಚರಾಸ್ತಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1.7 ನಗದು: ಜನಾರ್ದನ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ 1.70 ಕೋಟಿ ನಗದು ದೊರೆತಿದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.216ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
