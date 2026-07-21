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ನಾಳೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಲೋಕಭವನ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು; ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಮೊಹರೊಂದೇ ಬಾಕಿ

ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಥವ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಮೊಹರು ಹಾಕಲಿದ್ದು, 20 ಸಚಿವರ ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

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ನಾಳೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಲೋಕಭವನ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು; ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಮೊಹರೊಂದೇ ಬಾಕಿ (X@DKShivakumar)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 8:05 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಳೆ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ನೂತನ‌ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಥವ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಮೊಹರು ಹಾಕಲಿದ್ದು, 20 ಸಚಿವರ ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಗೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 20 ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಲೋಕಭವನದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.25 ರಿಂದ 4.15 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 20 ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವರನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಿಮ 20 ಜನರ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್‌ಗಾಂಧಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮುಗಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಜರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಖನಿಜಾ ಫಾತಿಮಾ, ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡ ಗೌಡ ಅಥವಾ ಯಶವಂತ ರಾಯಗೌಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಅಥವಾ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ್, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೆರಿ ಹೆಸರುಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಗದಗದಿಂದ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಹೆಸರುಗಳು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಆನೇಕಲ್ ಶಿವಣ್ಣ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾಮ ನಗರದಿಂದ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಹಾಸನದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.

ಒಟ್ಟು 20 ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು, ಸಚಿವರಾಗುವವರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೊಹರು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ‌. ಈ ಬಾರಿ ಬಹುವಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೇ ಮಣೆ ಹಾಕುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಪೈಕಿ ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ‌. ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು, ಜಾತಿವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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ನಾಳೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು
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