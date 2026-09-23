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ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 44.28 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ, 2,384 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ 1999ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಾಕಿಯಿದ್ದ 27 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದೆ.

Lok Adalat: Over 44.28 lakh cases settled across the state; compensation of 2,384 crore announced.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 44.28 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ, 2,384 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 8:48 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಂತ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 44,28,455 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 2,384 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಏಳು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೀಠಗಳು ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 931 ಪೀಠಗಳು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದ್ದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೂರು ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,010 ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಶಿವರಾಮನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 1,83,821 ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ 42,43,624 ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 4,160 ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, 267 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 10,093 ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 2,828 ವಿಭಾಗ ದಾವೆಗಳಲ್ಲಿ 70 ಕೋಟಿ ರೂ., 2,930 ಇತರೆ ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 227 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 1,230 ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 287 ದಂಪತಿಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ 1999ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಾಕಿಯಿದ್ದ 27 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ 4.21 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ 1,227, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ 140 ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದ 23 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,390 ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 1,562 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಮನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ 3.0 ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್: ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್ . ದೇವದಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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BENGALURU
OVER 44 LAKH CASES SETTLED
ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್
ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ
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