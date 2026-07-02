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ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ಬಿತ್ತು: ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಆದ ಲೋಹರ್ ಹೇಳಿಕೆ!

ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಎಂದು ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಆದ ಲೋಹರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

Lohar, who survived the Ramanagara quarry disaster, responds
ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಆದ ಲೋಹರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 6:37 PM IST

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ರಾಮನಗರ: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಲುಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾವೇರಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಲ್ಲುಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಣಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಹಿಟಾಚಿ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಏಕಾಏಕಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಏಳು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ್ ತಾಲೂಕು ನಡಿಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಾಯ್ಕ್​ (46) ಚತ್ತೀಸ್​ಗಡ್​ದ ಧರ್ಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (28), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಂಡ್ (32), ರಾಮ್ ಅವತಾರ್ ಸಿಂಗ್ (32), ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ (37), ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ (28) ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ (26) ಮೃತರು. ಮೃತರ ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೈಕಿ ಐದು ಜನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರಿದ್ದಾರೆ. ಚೋಟು, ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್, ಆನಂದ್, ನೋಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಯಗೊಂಡವರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊರ್ವರು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲುಗಣಿಯಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಟಾಚಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕ್ರಷರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹಿಟಾಚಿ ಯಂತ್ರದ ಚಾಲಕ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಆದಾ ಲೋಹರ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ಬಿತ್ತು. ಬಂಡೆ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಮಿಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ನನ್ನನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಐದು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಹ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರೇ ಊಟ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಕೊಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡ ಆನಂದ ತಾಯಿ ಘಟನೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ?: ನಾವು ಮಾದಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಗ ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಷ್ಟರಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಯಾರೋ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ದಯೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊಣಕೈ ಚಿಪ್ಪು ಸಹ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾದಪಟ್ಟಣ ಮೂಲದ ಆನಂದ್ ತಾಯಿ‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಐಜಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಐಜಿಪಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡು ಕ್ರಷರ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕ್ರಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 16 ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಲೆ‌ 3 ಜನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಂಡೆಗಳು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 5 ಜನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 7 ಜನರ ಸಾವು ಆಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು?, ಪರವಾನಗಿ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮನಗರ: ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಕುಸಿದು ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು; ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ - ಸಿಎಂ

TAGGED:

RAMANAGARA QUARRY DISASTER
ರಾಮನಗರ ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು
RAMANAGARA
QUARRY DISASTER

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