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ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 12 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕುತ್ತು: ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ಬಿ

ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಬೇಕು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಡಿಸಿಎಫ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

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ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 12 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕುತ್ತು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 8, 2026 at 9:56 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ 12 ಸಾವಿರ ಕಾಡು ಮುಳುಗಲಿದೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ಬಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಈಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಆದರೇ 5-6 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳು ನಾಶವಾಗಲಿವೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಿವನಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮನಗರ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ- ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದರೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಹಾರದ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದರೂ ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದರು. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಷ್ಟೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ, ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರು.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೇಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರು.

ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವು ಜನವಸತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 15 ಗ್ರಾಮಗಳು ದಟ್ಟಾರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದರು. ಜನರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ, ಈ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಬೇಕು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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WILDLIFE EXPERT SANJAY GUBBI
ಮೇಕೆದಾಟು
ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಗಲಿ
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