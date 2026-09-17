ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಅಪಹರಣ: ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ; ಕಾರು ಹರಿಸಿ ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು!
ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ನಡೆದು 6 ಮಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 17, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 10:31 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಪತಿ ಜತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರ ಸೂಚನೆ ಮೆರೆಗೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಅಪಹರಣಕಾರರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆಯಿಂದ 9 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೇಲ್ವಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪೂಜಾ (21) ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ರಾಕೇಶ್ (21), ಕರಣ್ (25) ಮತ್ತು ಆಯಾಸ್ (18) ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸದ್ದಾಂ ಎಂಬಾತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಲ್ವಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಗುಣರಾಮು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಶೇಷಾರಾಮ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಪೂಜಾ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ (ಅತ್ತೆ) ಐವರು ಯುವಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಹರಣ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ವಿಜಯನಗರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಾರು ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ (12), ಯಶಿಕಾ (9), ಅಮೂಲ್ (35), ಮಣಿ (64), ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (57), ಸಂತೋಷ್ (33) ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು: ಸುಮಾರು 6-7 ಕಿ.ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಎಂಬವರು ಅಪಹರಣಕಾರರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವಿಜಯನಗರದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವು ಪಡೆದು ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾರು ಚಾಲನೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸದ್ದಾಂ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ಅಪಹರಣಕಾರರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಪತಿ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಹರಣ, ಹಲ್ಲೆ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಕಾರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಎಂಬವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಹತ್ತಾರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೆಜ್ ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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