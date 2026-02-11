ETV Bharat / state

ಪರ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಯ್ತು, ಊರ ಜನರಿಗೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು: ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಬಳಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಂದ್‌ನಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಮಹಾಕಾಳಿಪಡಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್​ನಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್, ಬಂದ್‌ ಆಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್
Published : February 11, 2026 at 7:48 PM IST

ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮಹಾಕಾಳಿಪಡಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ದಿನದಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಗೇಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಟುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಗೇಟ್‌ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 52 ರೈಲುಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಗೇಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇರಳ, ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊರವಲಯದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದೇ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಆದ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ದಾಟಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ದಾರಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 400 ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಳಿಯ ಆ ಕಡೆ ಶಾಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು, ಹಿರಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನ - ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಲು, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಗಾಲದ ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮೊಯ್ಲಿಕೆರೆ ಇದೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರೆ ಅದರ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ, ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕಾರಣ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಒಳಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಳಲೇನು?: ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜನರ ನಡಿಗೆ ದಾರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸದೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ.

ನಿರ್ಮಲ ನಗರ ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚರಂಡಿ, ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನೆತ್ರಾವತಿ ಸಮೀಪ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುವ ಭೀತಿ ಇದೆ ಎಂದರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಬರಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಾದಚಾರಿ ಗೇಟ್ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಾರಿಯಾದರೂ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದರೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 400 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ರೈಲು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಅವರು, ಆಗಲೂ ಆಂಬ್ಯಲೆನ್ಸ್​ ಒಳಗೆ ಬರಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಉಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟವೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದ್ದ ದಾರಿಯನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿರುವುದು ಅನ್ಯಾಯ. ತನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ನಡೆದಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಮರುತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ನಿವಾಸಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ: ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಳೆಯ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಾದಚಾರಿ ಗೇಟ್ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಡಿಗೆ ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತೆರಳಲು ಅಂಡರ್​​ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

