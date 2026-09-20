ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಅಥಣಿಯ ಕೊಟ್ಟಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ
ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ವಿವಿಧೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪೂಜೆ, ಕತ್ತೆ ಮದುವೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.
Published : September 20, 2026 at 1:30 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ರೈತರು, ಮಳೆರಾಯನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಇದೀಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎರಡು ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ತೊಲಗಲಿ ಹಾಗೂ ವರುಣದೇವ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾನವರ ಮದುವೆಯಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯ ಬೀಗರು ಹಾಗೂ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯ ಬೀಗರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮದುವೆಗೆ ಮಂಟಪ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬುತ್ತಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಂದು, ಡೊಳ್ಳು ಮೇಳ, ಹಲಗೆ ವಾದನ ಹಾಗೂ ಬಾಜಾ-ಭಜಂತ್ರಿಗಳ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೊಳಗಿನೊಂದಿಗೆ ಬೀಗರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನೂಲು ಸುತ್ತಿ, ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ ಕಟ್ಟಿ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆಯ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರು ವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, ನವ ದಂಪತಿ (ಕತ್ತೆಗಳ)ಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಊರ ಗೌಡರಾದ ಅಪ್ಪಸಾಹೇಬ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಕತ್ತೆಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮದುವೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ವಿನೂತನ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಡಾ. ರಾಮನಗೌಡ ದೊಡ್ಡ ನಿಂಗಾಪಗೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವರುಣ ದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸಲು ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಹೌದು. ಬರಗಾಲದ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ, ತಲತಲಾಂತರದ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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