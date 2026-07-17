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ಲಾವಣ್ಯ ಕೊಲೆ ವೇಳೆ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೆಲವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು: ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ತಂಗುದಾಣ; ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಜನರು, ಬಸ್​ಗಳೂ ವಿರಳ

ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್​ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ವಿರಳ. ನಿರ್ಜನ ಜಾಗವೇ ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

BANTWALA BUS STOP
ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 9:20 PM IST

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ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದರೆ ಜನಜಂಗುಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಲಾವಣ್ಯ ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ವೃದ್ಧರು, ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿ.

ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್​ಗಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನಸಂದಣಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್​ಗಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2017ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳು ಪ್ರವೇಶವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಬಸ್​ಗಳು ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ಟಿ.ಸಿ. ಎಂಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲಕಿ ಕೋಕಿಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ, ಕಟ್ಟಿಸುವ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್​ಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೂ ಹೊಂದಿರದೆ, ಕೇವಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆಂದೇ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಪೇಟೆಯೇ ತಂಗುದಾಣ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಂದಿಗೂ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಸ್​ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಸ್​ಗೆಂದು ನಿಲ್ಲುವವರ ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದು. ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಬಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ? ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲು ಸಮಯ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಆಗಮಿಸುವವರೇ ಅಧಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನೆಲಹಾಸು ಇದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ, ಫ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲಕಳೆಯಲು ಆಗಮಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೇಲಂತಸ್ತು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿಯಾದರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಬೇರಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಜನರೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ: ''ನಾನು ಕೋವಿಡ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಸ್​ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಬಂದರಷ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬರುವ ಬಸ್​ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತರೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ನನಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬಹುದು'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲಕಿ ಕೋಕಿಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಇದೇ ಬಿಸಿ ರೋಡ್‌ನ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಲಾವಣ್ಯ(21) ಬಸ್​ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಚೇತನ್‌(22) ಎಂಬ ಯುವಕ ಈಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಲವಾರಿನಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ವೃದ್ಧರು, ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು.

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TAGGED:

LAVANYA MURDER CASE
BANTWALA BUS STOP
ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
DAKSHINA KANNADA
BANTWALA MURDER CASE

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