ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಸಾವಿನ ನಡಿಗೆ, ಇದು ಖಾನಾಪುರ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ - ವ್ಯಥೆ
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಇದ್ದು, ಜನರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ವರದಿ.
Published : July 10, 2026 at 9:06 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಅವು ಭೀಮಗಡ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಊರುಗಳು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇರೋದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಒಂದೇ ಆಧಾರ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ, ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾದ ಪಾಲಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.
ಒಂದೆಡೆ ಮಳೆಯಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಾಲಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅದೇ ನಾಲಾ ಮೇಲಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುಸಂಕದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು. ಹೌದು, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾದ ಬಳಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು. ಇದು ಕೇವಲ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಥೆ.
ಗವಾಳಿ, ಕೊಂಗಳಾ, ಪಾಸ್ತೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇರಸೆ ಗ್ರಾಮದದಿಂದ ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ. ಕಚ್ಛಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದೇ ಈ ಸೇತುವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಊರುಗಳ ಜನರು ಕಾಡಿನ ಹಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ತಂತಿಯಿಂದ ಬಿಗಿದು ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೇತುವೆ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಐದಾರು ಕಿ.ಮೀ. ಕಚ್ಛಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಇವರ ಊರುಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ಇಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವನದ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಇವರ ಕಷ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮಗಿನ್ನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗವಾಳಿ, ಕೊಂಗಳಾ, ಪಾಸ್ತೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೆಲೆಸಿವೆ. ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಈ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 8 ಕಿ.ಮೀ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ ಅನೇಕರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೆ ದಿನದೂಡಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇರೀತಿ ದಿನಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರಲು 25 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಖಾನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೇರಸೆವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ತೆರಳಿದಾಗ, ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ, ಗವಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಊರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಸ ಊರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ: ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ, ಬಸ್ ಸೇರಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಊರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅನಿಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಲ್ಲ: ವಿಠಲ್ ಖಾಂಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರೆ, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದು, ನಿಮಗೆ ಸೇತುವೆ-ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳೆ ಮತ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..!: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ಗವಾಳಿ, ಕೊಂಗಳಾ, ಪಾಸ್ತೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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