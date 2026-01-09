ETV Bharat / state

ಮಹಿಳೆ ವಿವಸ್ತ್ರ ‌ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿರುವವರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಇದು ಅವರ ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ವಿವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರದ್ದೇ ಟೂಲ್​ ಕಿಟ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ವಿವಸ್ತ್ರ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಜತ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಮಠ, "ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ವಿವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕರಣವೇ ಒಂದು ಟೂಲ್​ ಕಿಟ್​" ಎಂದರು.

"ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರು ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವು ನಾಯಕರೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಭಗ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ತಗೋಬೇಕೆಂಬ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್​ ನಂಬರ್ 59​ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು. ಟೂಲ್​ ಕಿಟ್. ಈ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಕೆಯ ತಮ್ಮ ಮರಿಯಾದಾಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್​ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಸಕರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮೇಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯ ವಿವಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಪೊಲೀಸರ ವಾಹನ ಏರಿದ್ದಾಳೆಂದು ನಾವು ಅಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ, ಆರ್.ಅಶೋಕ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮಹಿಳೆ ತಾನೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಮ್ಮ ವರಸೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರಾಕ್ಷಸ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಜತ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಮಠ, "ಇದೇ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್​ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿ ದೂರು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್​ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

