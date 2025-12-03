ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆಯ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಭಾಗ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 34 ಮಕ್ಕಳು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Montessori LKG, UKG School in Arasapur Village
ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 5,000 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಶಾಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆರು ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 18 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್‌ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 34 ಮಕ್ಕಳು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Montessori LKG, UKG School in Arasapur Village
ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಖಾಸಗಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್​ಗಳಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಗುರಿ: ಖಾಸಗಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್​ಗಳಂತೆ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿಗಳ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ.‌ ಈಗಾಗಲೇ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ-1, ಹಂತ-2 ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ, ನೀತಿ ಕಥೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ರೈಮ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಮಕ್ಕಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್​ಇಡಿ ಟಿವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಆಟಿಕೆಗಳು, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ರೈಮ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳು, ಪದ್ಯಗಳು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳು, ಆಟ ಪಾಠ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಾರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಜೊತೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Toys for children
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು (ETV Bharat)

50ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ: 50ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ ಯುಕೆಜಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನ.28ರಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಆರಂಭದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೋಡೆಗಳ‌ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಟಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 25 ಮಕ್ಕಳ‌ ಹಾಜರಾತಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಆರಂಭದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 34 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ರೀತಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಶೂ, ಬ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂರಲು ಪುಟ್ಟ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೊಂಬೆಗಳ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Montessori LKG, UKG School in Arasapur Village
ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನ 18 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಯ್ಕೆ: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಡಿ ರಾಜ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ "ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ 22, ಹರಿಹರ-18, ಜಗಳೂರು-18, ಚನ್ನಗಿರಿ-18, ಹೊನ್ನಾಳಿ-18, ನ್ಯಾಮತಿ-18 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ, ಪದವೀಧರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್​ಕೆಜಿ. ಯುಕೆಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

Montessori LKG, UKG School in Arasapur Village
ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಲತಾ ಹೆಚ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 25 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೋಷಕರು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಒಟ್ಟು 34 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಪೋಷಕರು ಕೊಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರವಣಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಬರೆಯುವುದು, ಅಭಿನಯ ಗೀತೆ, ಹಾಡು, ಆಟದ ಜೊತೆ ಪಾಠ, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳುವುದು, ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಆಟ ಪಾಠ ಎಲ್ಲವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.‌

Montessori LKG, UKG School in Arasapur Village
ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಅರಸಾಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಲಿಗೆ 25 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 34 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹಾಲು, ಉಂಡೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಡಿಸುವುದು, ಹಾಡು ಹೇಳಿಸುವುದು, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಒಳಾಂಗಣ ಆಟ, ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ಅನ್ನ ಸಾರಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರಲಿದೆ. ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಸುವಂತೆ ಮಲಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಬಳಿಕ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಮಾಜದ ಎರಡನೇ ತಾಯಿಯಂತೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

TAGGED:

DAVANAGERE
ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಕೆಜಿ ಯುಕೆಜಿ
ಏಕೈಕ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ
MONTESSORI SCHOOL OF DAVANGERE
LKG UKG IN ANGANWADI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.