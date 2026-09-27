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ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ: ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ಗೆ ಬೀಗ

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರಂಭಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 7:16 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಯಾರಿಸಿದ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾ ತಿಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು, ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ, ಭೋಜನ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಟೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಹಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಂದ್: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಬಡಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪಾಯವಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಾ ಗುಟ್ಕಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿದರು.

ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ಇಕ್ಬಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಶಿರಾ ತಿಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರು, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಿಂದ ಪೂರೈಸಿದ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇಕಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ ತುಂಬಾ ಜಿರಳೆ ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಆವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾನುವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಚಾನಕಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ತರುವ ಕಿರಾಣಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು 1900 ರೂಪಾಯಿಗೆ 25 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಉತ್ತಮ ಅಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಭರಿಸುವೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜೆ ರವೆಯ ಶಿರಾ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆವು. ಉಳಿದ ಶಿರಾವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರ ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾನು ಭರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪರಸಪ್ಪ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಯಿತು. ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ಗೆ ಭೇಟಿ‌ ನೀಡಿದರು. ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಶಿರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ‌. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರಂಭಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾವೇರಿ ಶಹರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ 11 ಜನರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HAVERI
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