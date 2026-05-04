Election Result Live: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ಮತಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮುನ್ನಡೆ
ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು, ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ (ETV Bharat)
Published : May 4, 2026 at 11:22 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 12:09 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು, 8.30ರಿಂದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ (ಇವಿಎಂ) ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ನಡುವಿನ ತುರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ 7ನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 8ನೇ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
- 10ನೇ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ
- 5,229 ಮತಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮುನ್ನಡೆ
- ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಈವರೆಗಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸುತ್ತುಗಳ ಮಾಹಿತಿ
- 9ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4,300 ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ
- 8ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು 1071 ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ
- 7ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3925 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
- 6ನೇ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8539 ಮತಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
- 5ನೇ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8446 ಮತಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
- 4ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5701 ಮತಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
- 3ನೇ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ 4683 ಮತಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
- 2ನೇ ಸುತ್ತು 2777 ಮತಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
- ಮೊದಲ ಸುತ್ತು 577 ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
Last Updated : May 4, 2026 at 12:09 PM IST