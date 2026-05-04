ETV Bharat / state

Election Result Live: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ಮತಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮುನ್ನಡೆ

Samarth Shamanur, T. Srinivas Dasakariappa
ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು, ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 4, 2026 at 11:22 AM IST

|

Updated : May 4, 2026 at 12:09 PM IST

Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ‌ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು, 8.30ರಿಂದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ (ಇವಿಎಂ) ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಸಮರ್ಥ್‌ ಶಾಮನೂರು ನಡುವಿನ ತುರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ 7ನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 8ನೇ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

LIVE FEED

11:52 AM, 4 May 2026 (IST)

ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

  • 10ನೇ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ
  • 5,229 ಮತಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮುನ್ನಡೆ
  • ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

11:43 AM, 4 May 2026 (IST)

ಈವರೆಗಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸುತ್ತುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

  • 9ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4,300 ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ
  • 8ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು 1071 ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ
  • 7ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3925 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
  • 6ನೇ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8539 ಮತಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
  • 5ನೇ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8446 ಮತಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
  • 4ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5701 ಮತಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
  • 3ನೇ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ 4683 ಮತಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
  • 2ನೇ ಸುತ್ತು 2777 ಮತಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
  • ಮೊದಲ ಸುತ್ತು 577 ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ

11:29 AM, 4 May 2026 (IST)

9ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು

  • 9ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರಿಗೆ 4,300 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ

11:15 AM, 4 May 2026 (IST)

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನ್ನಡೆ

  • 8ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
  • ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರಿಗೆ 1071 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ
  • ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
  • ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಶುರು

11:11 AM, 4 May 2026 (IST)

  • 7ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯ
  • ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ
  • 3925 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
Last Updated : May 4, 2026 at 12:09 PM IST

TAGGED:

DAVANAGERE LIVE
ASSEMBLY ELECTION 2026
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
KARNATAKA BY POLL LIVE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.