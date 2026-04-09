LIVE Updates: ದಾವಣಗೆರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆರಂಭ

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 8:08 AM IST

Updated : April 9, 2026 at 8:14 AM IST

ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ‌ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್​.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

8:11 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಜನ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮೆಹೆಬೂಬ್ ನಗರದ ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 99, ಬಾಷಾ ನಗರದ 157, 158ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮತದಾರರು ಮತಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಮಿಲ್ಲತ್ ಶಾಲೆ, ಜಿ.ಕೆ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ 242ರ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಪ್ಯಾಟ್​​​​ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಮತದಾರರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಲಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತ ನಿಂತಿರುವ ಘಟನೆ ಕಂಡುಬಂತು. ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್​ನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

7:56 AM, 9 Apr 2026 (IST)

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನರು ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : April 9, 2026 at 8:14 AM IST

