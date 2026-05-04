ETV Bharat / state

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ: ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ 'ಕೈ' ಮೇಲು

KARNATAKA BY POLL LIVE ASSEMBLY ELECTION 2026 DAVANAGERE BYPOLL BAGALKOT BYPOLL ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ, ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು, ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 4, 2026 at 7:48 AM IST

|

Updated : May 4, 2026 at 9:00 AM IST

Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ‌ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉಪಸಮರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಿತು. 8.30ರಿಂದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ (ಇವಿಎಂ) ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಬಹುತೇಕ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಯುವ ಉಪಸಮರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯೂ ಹೌದು.

ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಯನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಲಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಉಪಸಮರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ನಿಧನದಿಂದ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೆರವಾಗಿದ್ದವು. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಶಾಮನೂರು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿ.ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಿ.

LIVE FEED

9:04 AM, 4 May 2026 (IST)

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲು'ಗೈ'

  • ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ‌ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‌ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ 3207 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

8:53 AM, 4 May 2026 (IST)

ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭ

  • ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಇವಿಎಂ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
  • ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಇವಿಎಂನಲ್ಲಿ 317 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

8:43 AM, 4 May 2026 (IST)

ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಕೀ ಯಡವಟ್ಟು

  • ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಕೀ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ‌ ಚಿಲಕವನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಒಡೆದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
  • ‌ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡಿಸಿ ಜಿಎಂ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ, ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಕುಮಾರ್ ರಮಣಿಕಾಂತ್, ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತಿ ಮಾದವ್ ವಿಠಲ್ ರಾವ್, ಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವೇಳೆ ಏಜೆಂಟರು ಈ ವೇಳೆ ಇದ್ದರು.
  • 8ಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಮತದಾನ, 8.30ಕ್ಕೆ ಇವಿಎಂ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗದ ಕಾರಣ ಡಿಸಿ ಜಿಎಂ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಎಂ ಅವರು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದರು.
KARNATAKA BY POLL LIVE ASSEMBLY ELECTION 2026 DAVANAGERE BYPOLL BAGALKOT BYPOLL ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲ ಚಿಲಕ ಒಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

8:23 AM, 4 May 2026 (IST)

ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎವಿಎಂ ಯಂತ್ರ ರವಾನೆ

  • ಡಿಸಿ, ಎಸ್​ಪಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಓಪನ್
  • ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
KARNATAKA BY POLL LIVE ASSEMBLY ELECTION 2026 DAVANAGERE BYPOLL BAGALKOT BYPOLL ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಎವಿಎಂ ಯಂತ್ರ ರವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

7:50 AM, 4 May 2026 (IST)

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ

  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಎಣಿಕೆ.
  • ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ.
  • ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ, ಸಿಇಓ‌ ಶಶಿಧರ ಕುರೇರ, ಎಸ್​​ಪಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿ ಓಪನ್

7:49 AM, 4 May 2026 (IST)

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಸಮರ

  • ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಡಿಆರ್​​ಆರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ. ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್​​ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೇಟ್ ತನಕ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಏಜೆಂಟ್​​ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ರೀತಿಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಬಳಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇರುತ್ತೊ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆ(ಇವಿಎಂ ಮಷಿನ್) ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ಓಪನ್.
  • ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
Last Updated : May 4, 2026 at 9:00 AM IST

TAGGED:

KARNATAKA BY POLL LIVE
ASSEMBLY ELECTION 2026
DAVANAGERE BYPOLL
BAGALKOT BYPOLL
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.