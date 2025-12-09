ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಬ್ರರಿ: ಓದುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಜನರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಬ್ಬರು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 9, 2025 at 8:14 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಅನೇಕರು ಮೊಬೈಲ್ – ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಬ್ಬರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಓಮರ್ ಹಕ್, ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಚಿತ್ರಬಾನು ಹಾಗೂ ಗೋಕುಲಂನ ಎರಡು ಕಡೆ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೇಗಿದೆ: ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ರ್ಯಾಕ್ಗಳಿದ್ದು, ಗಾಳಿ - ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಮರದ ಸಣ್ಣ ಬೀರುವಿನಂತಿದೆ.
ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ಓದುಗರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಂದಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಓಮರ್ ಹಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತ ಓದುಗರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
ಓಮರ್ ಹಕ್ ಹೇಳುವುದೇನು: ಮೈಸೂರಿನ 3 ಕಡೆ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಓಮರ್ ಹಕ್, ಈ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕವೇ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಓದುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2009 ರಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಯುಎಸ್ಎನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಇದು 115 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷದ 15 ಸಾವಿರದ 256ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಲೈಬ್ರರಿ ನಮ್ಮದು, ನಾವೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸುಮಾರು 400 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದರು.
ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಫೀಜ್ ಇಲ್ಲ. ಯುವ ಜನರು ಸಹ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಹಣ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ತಂದಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: