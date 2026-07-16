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ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 579 ಮದ್ಯದ ಸನ್ನದುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಇ-ಹರಾಜು; ಜು.24 -31ರ ವರೆಗೆ ನೇರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 579 ಮದ್ಯದ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜು.24 ನಡೆಯಲಿದೆ.

Representational image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS - file)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 8:00 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ​ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 579 ಮದ್ಯದ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು (Licenses) ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಅಂದರೆ 2026-27 ರಿಂದ 2030-31ರ ವರೆಗೆ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಜುಲೈ 3 ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 24 ರಿಂದ ಜುಲೈ 31 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಹರಾಜು (Live Bidding) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

483 ಸಿಎಲ್(2-ಎ) ಮತ್ತು 96 ಸಿಎಲ್(9-ಎ) ಸನ್ನದುಗಳು ಲಭ್ಯ: ​ಈ ಬೃಹತ್ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 483 ಸಿಎಲ್(2-ಎ) ಮತ್ತು 96 ಸಿಎಲ್(9-ಎ) ಸನ್ನದುಗಳು ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 119 ಸಿಎಲ್(2-ಎ) ಮತ್ತು 67 ಸಿಎಲ್(9-ಎ) ಸನ್ನದುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

​ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ-ಎ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ. 5.25 ರಷ್ಟು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ-ಬಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ. 5.25 ರಷ್ಟು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ-ಸಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ. 4.50 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ​ಈ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸೊಸೈಟಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೀಮಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (LLP) ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ರೂ. 1,000/- ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ (GST) ಪಾವತಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸನ್ನದಿನ ಅರ್ಜಿಗೆ ರೂ. 50,000/- ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ (Non-Refundable).

ಬಿಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸನ್ನದುಗಳಿಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಾಜಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ MSTC ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕವಾರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೇರ ಹರಾಜಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ: ​ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇ-ಹರಾಜಿನ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಲಾಟ್ (Slot-1) ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 05:00 ರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಲಾಟ್ (Slot-2) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

​ಜುಲೈ 24, 2026 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ BUD-01 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 21 ಸನ್ನದುಗಳು, ಬೀದರ್‌ನ 11 ಸನ್ನದುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯ 14 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 46 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎರಡನೇ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ BUD-05 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 18 ಸನ್ನದುಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ 12 ಸನ್ನದುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿಯ 15 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 45 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

​ಜುಲೈ 27, 2026 (ಸೋಮವಾರ): ಮೊದಲ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ BUD-02 ರ 28 ಸನ್ನದುಗಳು, ಹಾಸನದ 13 ಸನ್ನದುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರಿನ 9 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 50 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ BUD-06 ರ 26 ಸನ್ನದುಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ 17 ಸನ್ನದುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಯ 6 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 49 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

​ಜುಲೈ 28, 2026 (ಮಂಗಳವಾರ): ಮೊದಲ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ BUD-3 ರ 25 ಸನ್ನದುಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರದ 10 ಸನ್ನದುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ 14 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 49 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ BUD-7 ರ 22 ಸನ್ನದುಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿಯ 12 ಸನ್ನದುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ 8 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 42 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಜುಲೈ 29, 2026 (ಬುಧವಾರ): ಮೊದಲ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ BUD-4 ರ 13 ಸನ್ನದುಗಳು, ತುಮಕೂರಿನ 26 ಸನ್ನದುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳದ 6 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 45 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ BUD-8 ರ 33 ಸನ್ನದುಗಳು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ 11 ಸನ್ನದುಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ 14 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 58 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

​ಜುಲೈ 30, 2026 (ಗುರುವಾರ): ಮೊದಲ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ 12 ಸನ್ನದುಗಳು, ವಿಜಯನಗರದ 10 ಸನ್ನದುಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ 12 ಸನ್ನದುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯದ 15 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 49 ಸನ್ನದುಗಳ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ 9 ಸನ್ನದುಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರದ 7 ಸನ್ನದುಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ 31 ಸನ್ನದುಗಳು ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 55 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಜರುಗಲಿದೆ.

​ಜುಲೈ 31, 2026 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದ 15 ಸನ್ನದುಗಳು, ಧಾರವಾಡದ 19 ಸನ್ನದುಗಳು, ಕೊಡಗಿನ 3 ಸನ್ನದುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣದ 11 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 48 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ 11 ಸನ್ನದುಗಳು, ಮೈಸೂರು ನಗರದ 13 ಸನ್ನದುಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ 11 ಸನ್ನದುಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ 8 ಸನ್ನದುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 43 ಸನ್ನದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

​ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ನೆರವು: ​ಇ-ಹರಾಜಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ, ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ (User Manual), ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು (FAQs) ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್‌ಗಳು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://stateexcise.karnataka.gov.in ಹಾಗೂ MSTC ಪೋರ್ಟಲ್ https://www.mstcecommerce.com ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
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