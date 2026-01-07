ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ: ರೋಬೋಟಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ

ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೋಬೋಟಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ- ಕಲುಷಿತ ನೀರು, ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ-ಪೈಪ್​ಲೈನ್​ಗಳ ದುರಸ್ತಿ (ETV Bharat Via GBA)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 7, 2026 at 4:54 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಲಿನವಾಗಿ 7 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ದುರಂತದ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯು (BWSSB) ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದೆ. ನೀರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.

ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಿರಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು
ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಿರಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ETV Bharat Via GBA)

ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ: ಸೋಮವಾರ ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲದ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat Via GBA)

ಭೂಮಿಯಾಳದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್​​​ನಿಂದ ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿಖರವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೋಷ ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರ, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳೆಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವಿ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಲಿನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಳೆಯ ಪೈಪ್​​ಲೈನ್​​ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಮಲಿನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಳೆಯ ಪೈಪ್​​ಲೈನ್​​ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat Via GBA)

ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ: ಜನರು ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ದುರಸ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಚಾರಿ ಕಾವೇರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಜನರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಯೋಗ್ಯ - ವರದಿ: ಹಳೆಯ ಪೈಪ್​​ಲೈನ್​​ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಲಾದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್​​ಗಳ ತಂಡವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿತು ಎಂದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಲಿಂಗರಾಜಪುಂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೈಪ್​​ಲೈನ್​ಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

