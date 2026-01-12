ETV Bharat / state

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ: ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು

ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನ ಅಭಿಯಾನಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 8:21 PM IST

4 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ–2002ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಖಾದಿ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್‌ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಖಾದಿ ಧ್ವಜಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗೇರಿಯ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗದೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಖಾದಿ ಧ್ವಜಗಳ ಮಾರಾಟ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ‌.

ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ತಂಡವೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನ ಅಭಿಯಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು ವಿವಿಧ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಖರೀದಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು (ETV Bharat)

ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶ, ಧ್ವಜ ಖರೀದಿಸಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು, ಕರಪತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಿ ಹಂಚುವುದು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ತಯಾರಿ, ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಖಾದಿ ಧ್ವಜ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ‌ಕುಸಿತ: ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾದಿ ಧ್ವಜ ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 3.5 ಯಿಂದ 4 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನ ಅಭಿಯಾನ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಧ್ವಜಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೇ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದೀಗ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು, ಬ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ: ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡದ ಬ್ಯುರೋ (ಬಿಎಸ್‌ಐ) ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಈ– ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನ ಅಭಿಯಾನ (ETV Bharat)

ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದ ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿತ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಚೇರಿ, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಬಳಕೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು. ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖರೀದಿ: ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇ‌ರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಧ್ವಜ ಖರೀದಿಗೆ
ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದುಂಟು. ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಧ್ವಜಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಯಾವ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದರ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಹಾಕಿದರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿತು, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕೋರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಧ್ವಜ ರವಾನಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆನ್​​ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 25 ಆರ್ಡರ್​ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಾಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನ ಅಭಿಯಾನ (ETV Bharat)

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂತೋಷ ನರಗುಂದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಖಾದಿ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು. ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಖಾದಿ ಧ್ವಜ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ‌ ಖಾದಿ ಧ್ವಜ ಬಳಸಲು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳು, ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಖಾದಿ ಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್​​ಲೈನ್ ಖರೀದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೆಜಾನ್, ಖಾದಿ‌‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಗರಿಕರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಖಾದಿ‌ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ಪತ್ತಾರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಸಂಘ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.‌ ಈ ಮೊದಲು ಖಾದಿ, ಉಲನ್ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಿಲ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದರ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಖಾದಿ ಧ್ವಜ ಉತ್ತೇಜನ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ 3 ರಿಂದ 3.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹರ್​ ಘರ್​ ತಿರಂಗಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ವಹಿವಾಟಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 65 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಧ್ವಜಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸುವ ನೇಕಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಂಡಿಎ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 130 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

