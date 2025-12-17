ಗಂಗಾರತಿಯಂತೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಆರೂಢ ಆರತಿ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲಿದೆ.
Published : December 17, 2025 at 8:14 PM IST
ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಗಾರತಿಯಂತೆ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಆರೂಢ ಆರತಿ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಪದ್ದತಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಮಾದರಿಯಂತೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥೋದ್ಭವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರತಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಠಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರೂಢ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆರೂಢ ಜ್ಯೋತಿಯು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಯಾತ್ರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿದ್ದಾರೂಢರಿಗೆ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 15 ಜನರ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಂಜೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೂಢ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಡಿ.19ರಂದು ಆರೂಢ ಆರತಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಚನ್ನವೀರ ಮುಂಗರವಾಡಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಆರೂಢ ಆರತಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಕ್ತರು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.
''ಯುವ ಜನತೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನರು ಶ್ರೀ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ ಸುಲಾಖೆ ಎಂಬವರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರತಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ, ಬಟ್ಟೆ, ಆರತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಕೆರೆ (ಪುಷ್ಕರಣಿ)ಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಬೆಳಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮೂರ್ತಿಯ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೂಢ ಆರತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರೂಢ ಆರತಿ ತರಬೇತಿದಾರ ಶಿವರಾಜ ಸುಲಾಖೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈಗಾಗಲೇ 15 ಯುವಕರಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ತಾಸು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಿ, ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ ಒಳಗೊಂಡ ಏಕೀಕೃತ ಹಾಡಿನ ಜೊತೆ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.
25 ನಿಮಿಷ ಆರೂಢ ಆರತಿ: ''ಆರೂಢ ಆರತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಆರತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. 25 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಆರೂಢ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಢಮರು ತಾಂಡವ ಹಾಡು, ನಾಗಾರ್ಚನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಂತರ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಕೊನೆಗೆ ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ ಒಳಗೊಂಡ ಏಕೀಕೃತ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಆರೂಢ ಅರತಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಶಿವರಾಜ ಸುಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಗೀತಾ ಕಲಬುರಗಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ, ''ಕಾಶಿ ಗಂಗಾರತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಈಡೇರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದರು.
