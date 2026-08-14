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ದಾವಣಗೆರೆ: ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಕೆರೆಗಳ ಒಡಲಿಗೆ ಬಾರದ ಜೀವಜಲ; ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ!

ದಾವಣಗೆರೆಯ 22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿ ದಶಕ ಕಳೆದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಇನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬತ್ತಿರುವ ಕೆರೆಗಳು (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 5:47 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: 22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ರೈತರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ. ಇದರ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಜಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ 2012ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ.‌ ಉಳಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿ‌ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.‌ ಇತ್ತ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ.‌ ‌ನೀರಿಗಾಗಿ ರೈತರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವ ನೀರಿನ‌ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಬಳಿ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಮೋಟಾರ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ETV Bharat)

ಆನಗೋಡು, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಮಾಯಕೊಂಡ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದಿಲ್ಲ ನೀರು: ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಸದ್ಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಆಗದ ದುಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಅದರಲ್ಲೂ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆನಗೋಡು, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹಾಗೂ ಮಾಯಕೊಂಡ ಬರಪೀಡಿತ ಹೋಬಳಿಗಳ 22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ.

Davanagere lift irrigation project
ಬತ್ತಿರುವ ಕೆರೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕೆರೆಗಳ ಒಡಲು ತುಂಬಿಸಲು ಹರಿಹರದ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಎತ್ತಿ, ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಜಾಕ್​​ವೆಲ್​​ಗೆ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 22 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕಳಪೆ ಪೈಪ್​​ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ತಲೆಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದರೂ ಇಂದಿಗೂ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Davanagere lift irrigation project
ಏತ ನೀರಾವರಿ (ETV Bharat)

19 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ನೀರು: ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಜಾಕ್​​ವೆಕಲ್​​ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ 22 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 19 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 22 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಭರಮಸಾಗರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 19 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 10-11 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ 8 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಎಂಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ರೈತರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Davanagere lift irrigation project
ಬತ್ತಿರುವ ಕೆರೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕಿದೆ.‌ ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಲೇ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ‌ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಉಳಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲಿದೆ, ಬೋರ್​​ವೆಲ್​ಗಳು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿವೆ‌. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಈ‌ ನೀರು ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

Davanagere lift irrigation project
ಚಾಕ್​ವೆಕ್​ ಕಮ್​ ಪಂಪ್​ಹೌಸ್​ (ETV Bharat)

ರೈತ ರುದ್ರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‌"ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಹಾಲವರ್ತಿ, ಆನಗೋಡು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಇಳಿಜಾರಿರುವ ಕಡೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ವಾಲ್ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು‌. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ‌ ತನಕ ನೀರು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ. 19 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ‌ಇದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಕೆರೆ ಭರಮಸಾಗರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 19 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 08-11 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ.‌ ಉಳಿದ 8 ಕೆರೆಗೆ ಹನಿ ನೀರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಲವರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಕೆರೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈತರು ನಾವು. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಉಳಿದ ಎಂಟು ಕೆರೆ ರೈತರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿವೆ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೈತ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಕ್​​​ವೆಲ್ ಬಳಿ ಐದು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 19 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಆನಗೋಡು, ಮಾಯಕೊಂಡ, ಅಣಜಿ ಹೋಬಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿ 10-12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅದರೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಟಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯು ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿಯು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಗುಳೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಲುವರ್ತಿ, ನರಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಕೊಡಗನೂರು, ‌ಸುಲ್ತಾನಿ ಪುರ, ಆಗಸನಕಟ್ಟೆ, ಆಲೂರು, ಬೋರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಐಗೂರು ಇಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಬಂತು. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ನೀರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರು ಮೋಟಾರ್​​ಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರು ಮೋಟಾರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಎತ್ತಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಹಾಲರ್ವತಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರಲಿದೆ. ಇಡೀ ಕೆರೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಪೈಪ್​​​ಲೈನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳಪೆ ಪೈಪ್​​ಲೈನ್​​ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆಗಲು ನಾನು ಆನಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನಿದ್ದಾಗ ಜಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಕನಸು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಯೋಜನೆ ಹಾಳಾಯಿತು. ಮೂರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇವೆ‌. ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

LIFT IRRIGATION PROJECT
DAVANAGERE
LIFT IRRIGATION TO FILL 22 LAKES
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
DAVANAGERE LIFT IRRIGATION PROJECT

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