ಗಂಗಾವತಿ - ಚಾಡಿ ಹೇಳಿ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ತಲಾಖ್​ ಕೊಡಿಸಲು ಯತ್ನ: ಷಡಕನನ್ನು ಕತ್ತುಸೀಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

life-sentence-for-man-who-strangled-wife-to-death-
ಗಂಗಾವತಿ ಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 11, 2025 at 9:44 AM IST

2 Min Read
ಗಂಗಾವತಿ/ ಕೊಪ್ಪಳ: ಪತ್ನಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡಿಸಲು ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಷಡಕನನ್ನು (ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ) ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ 1ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಕೊಲೆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವಾಲಾಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ನೂರ್ ಆಹ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಾರಿ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೃತನ ಪತ್ನಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಿಕ್ಕ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ತುಂಬುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ನೂರ್​ ಅಹ್ಮದ್‌ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಬಾ ಮತ್ತು ಮೃತ ಮೌಲಾಹುಸೇನ್​ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೀನಾಕೌಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು. ಆರೋಪಿ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್‌ನು ಗಂಗಾವತಿಯ ಸೇವಲಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಗoಗಾವತಿಯ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಘಟನೆಗಿಂತ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡನಾದ ಮೃತ ಮೌಲಾಹುಸೇನ್‌ನನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ಕಾರಟಗಿಯಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಘಟನೆಗಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಕಾರಟಗಿಗೆ ತೆರೆಳಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿ ನೂರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಶಬಾ ಮಧ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು.

ತಲಾಖ್​ ಕೇಳಿದ್ದ ಪತ್ನಿ: ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಶಬಾ ತನ್ನ ಗಂಡನಿoದ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇಧನ (ತಲಾಖ್) ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಳಲು ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲಾಹುಸೇನ್ ಕಾರಣ. ಸಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೌಲಾಹುಸೇನನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ತನ್ನ ಷಡಕನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಜಾನುವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗಿದ್ದ.

