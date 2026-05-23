ಫೇಸ್​​​ಬುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆಗೈದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಚಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 23, 2026 at 6:12 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್​​​ಬುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆಸಿ, ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ರೇಖಾ ಅವರು, ಅಪರಾಧಿ ಸುಖ್ಬೀರ್​ ಸಿಂಗ್​​ಗೆ ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ 302ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಎಸ್.ರಾಜವಂಶಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್​ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕೊಲೆಯಾದ ಕುಸುಮಾ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ವಿನು ಶರ್ಮಾ ಎಂಬವರು ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಹಾವೀರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್​​​ಮೆಂಟ್ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು.

ಕುಸುಮಾ ರಾಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್​​ಬುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುಖ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಪೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ 2016ರ ಜನವರಿ 19ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 12.30 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಾಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸುಖ್ಬೀರ್ ಅಪಾರ್ಟ್​​ಮೆಂಟ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸುಖ್ಬೀರ್​ ಸಿಂಗ್, ಕುಸುಮಾ ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೇರ್, ಲ್ಯಾಪ್​​ಟಾಪ್ ವೈರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಚೆಕ್ ಬುಕ್, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್​, ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಡೆಬಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್​​​ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕುಸುಮಾ ಅಕೌಂಟ್​​‌ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ವಿನು ಶರ್ಮಾ (ಮೃತರ ಸ್ನೇಹಿತೆ) ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ಲಾಟ್​​ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹಾಲ್​​​‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಪಾದದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾದ ಕುಸುಮಾ ರಾಣಿಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಅಪಾರ್ಟ್​​ಮೆಂಟ್​ನ ಪ್ರವೇಶ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಿಯ ಸಹಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

