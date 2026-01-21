ETV Bharat / state

ಮಹಾರಾಜ-ಮಹಾರಾಣಿ ಲೆದರ್​​ ಚಪ್ಪಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಲಿಡ್ಕರ್: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? ತಯಾರಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲಿಡ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೆದರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

MYSURU ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಲೆದರ್​​ ಚಪ್ಪಲಿ LIDKAR ROYAL HERITAGE SLIPPERS
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ-ಮಹಾರಾಣಿ ಲೆದರ್​​ ಚಪ್ಪಲಿ ಲಭ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 21, 2026 at 12:13 PM IST

1 Min Read
ಮೈಸೂರು: ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಲೆದರ್​ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಹೆರಿಟೇಜ್​ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಮಹಾರಾಜ–ಮಹಾರಾಣಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲಿಡ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೆದರ್ ಮಾದರಿಯ ಮಹಾರಾಜ–ಮಹಾರಾಣಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಪಾದರಕ್ಷೆ ತಯಾರಕೆ (ETV Bharat)

"ರಾಜ-ರಾಣಿಯರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ಕರ್​ಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಲಿಡ್ಕರ್​​ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಲಿಡ್ಕರ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಿಡ್ಕರ್​​​ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ–ಮಹಾರಾಣಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆದರ್​ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಲೆದರ್​​ ಚಪ್ಪಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ (ETV Bharat)

10 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಪಾದರಕ್ಷೆ: "ಮಹಾರಾಜ-ಮಹಾರಾಣಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಲಿಡ್ಕರ್​​ನ ಎಂ.ಡಿ. ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಮಹಾರಾಜ-ಮಹಾರಾಣಿ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ದೊಡ್ಡ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಿಡ್ಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಲಿಡ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತುಮಾಡುವಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಲೆದರ್​ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಇವಾಗಿವೆ" ಎಂದೂ ರಾಜು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

10 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ದೊಡ್ಡ ಪಾದರಕ್ಷೆ (ETV Bharat)

