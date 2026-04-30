ETV Bharat / state

2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಷ್ಕರ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ: ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸರ್ವೆಗೆ ಬಾಕಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Licensed Land Surveyors protest
ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 30, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಫಲ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಮುಷ್ಕರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಇದು ಬಾಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.

25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸರ್ವೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಣ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ, ಕೆರೆ ಅಳತೆ, ದರ್ಖಾಸ್ತು ಅಭಿಯಾನ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ, ಆಕಾರ್ ಬಂದ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶಪ್ಪ ದೂರಿದರು.

2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಷ್ಕರ, ಭೂಮಾಪಕರ ಮನವಿ ಪತ್ರ (ETV Bharat)

ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಮುಷ್ಕರದ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗೂ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಇಲಾಖೆಯಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಸೇವಾ ಖಾಯಂಮಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಳತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ? ಪೋಡಿ, ದರ್ಖಾಸ್ತು ಸಹಿತ ಹಲವು ಹಂತದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2500 ಅರ್ಜಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯವರದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ 20 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 139 ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರು ಇದ್ದು, 30 ಮಂದಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ.

ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಲೋಕೇಶಪ್ಪ.

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರ
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸರ್ವೆ ಕಚೇರಿ
LAND SURVEYORS PROTEST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.