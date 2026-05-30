KMCRI ರಕ್ತ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನದ ಶಕ್ತಿ: ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಎಲ್ಐಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನವನ್ನು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 30, 2026 at 8:16 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಎಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ರಕ್ತದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಜನ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ)ಗೆ ಎಲ್ಐಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನ(ಬಸ್)ವನ್ನು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ನಾಲ್ಕೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಹಲವು ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲಕ ದಾನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ತಲೆದೂರುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ವಾಹನಬೇಕು ಎಂಬ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಐಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನ ವಿತರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲಿಪಿಂಗ್ ಚೇರ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಸಿಯನ್ , ನರ್ಸ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಎಂಟು ಆಸನಗಳು, ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಐಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಸಿಯನ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಕ್ತ ದಾನಿಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ರಕ್ತ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರಿಂದ 100 ಜನರಿಂದ ಈ ಬಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೆಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಬಾಣಂತಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ 43 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಾಹನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೊದಲು. ಈ ಮೊದಲು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇರೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೇ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತನ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಹನ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಐಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
