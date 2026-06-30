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ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿ: ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರ ಹೊಸ ಫೇವರಿಟ್​, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಕಾಫಿಗೆ 5,000 ರೂ.!

ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೊಬಸ್ಟಾ ತಳಿಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀಗ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿಯು ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ರಾಜ​ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

CHIKKAMAGALURU ಕಾಫಿ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿ ರೊಬಸ್ಟಾ ಅರೇಬಿಕಾ
ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರ ಹೊಸ ಫೇವರೆಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 8:26 AM IST

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ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಾಫಿಯ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೊಬಸ್ಟಾ ತಳಿ ಕಾಫಿಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಳಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ "ಕಾಡು ಕಾಫಿ" ಅಥವಾ "ಬೇಲಿ ಕಾಫಿ" ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ತಳಿ, ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೂಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅನೇಕ ಕಾಫಿ ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾಫಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರೇಬಿಕಾ ಅಥವಾ ರೊಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ 20 ರಿಂದ 30 ಶೇಕಡಾ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಫಿಯ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

CHIKKAMAGALURU ಕಾಫಿ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿ ರೊಬಸ್ಟಾ ಅರೇಬಿಕಾ
ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೊಬಸ್ಟಾ ತಳಿಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತಿದೆ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿ (ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಫಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 250ಗ್ರಾಂ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ರಿಂದ 1,200 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 4,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರಣ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾಫಿ ಕೆಫೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರು ಈ ತಳಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋಟಗಳ ಬೇಲಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ "ಬೇಲಿ ಕಾಫಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಇತರ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ರೈತರ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ನಾನು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಎಂಬ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಭಾರತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯ ಬಹುದಾದಂತಹ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ".

CHIKKAMAGALURU ಕಾಫಿ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿ ರೊಬಸ್ಟಾ ಅರೇಬಿಕಾ
ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಕಾಫಿಗೆ 4.5 ಸಾವಿರದಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆ. (ETV Bharat)

"ಇದಕ್ಕೆ ಬರ ಕಾಫಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರೇಬಿಕಾ ಹಾಗೂ ರೊಬಸ್ಟಾ ಮಧ್ಯೆ ಇದರ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಫಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಲೈಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ".

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಈಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದರೆ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಗಿಡ ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ರೈತರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಬುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಫಿನ್ ಅಂಶ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಫಿನ್ ಅಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಕಾಫಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಫಿಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲೆಬೆರಿಕ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವವರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಫಿ ಬೆಳಗಾರರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಹೆಚ್​.ಹೆಚ್​. ದೇವರಾಜ್​​ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕಾ ಹಾಗೂ ರೊಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂತಹ ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಎಂಬ ಕಾಫಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಬೇಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಇದರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಲೆ ಈ ಕಾಫಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಬೇಲಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗವಾದ ಕಳಸ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರೇಬಿಕಾ, ರೊಬಸ್ಟಾಗಿಂತ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈ ಕಾಫಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 4.5 ಸಾವಿರ ಯಿಂದ 5 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಫಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಮಟ್ಟದ ಕಾಫಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೊಬಸ್ಟಾ ಬಳಿಕ ಈಗ ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿಯೂ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಹೊಸ ಗುರುತಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

CHIKKAMAGALURU
ಕಾಫಿ
ಲೈಬೆರಿಕಾ ಕಾಫಿ
ರೊಬಸ್ಟಾ ಅರೇಬಿಕಾ
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